Сборная Украины U17 завоевала бронзу на чемпионате Европы-2025
В решающем матче юные украинцы переиграли представительниц Болгарии
около 1 часа назад
Фото: ФГУ
Женская команда Украины по гандболу стала бронзовым призёром чемпионата Европы-2025 U17 в дивизионе Championship и завоевала путевку в элиту.
В решающем матче «сине-желтые» обыграли сборную Болгарии 36:29 и завоевали третье место на соревнованиях.
Чемпионат Европы-2025 U17. Матч за бронзу
Украина – Болгария 36:29
Украина: Ткач, Боднарчук, Колесникова, Назаренко (4), Петренко, Косминка, Гедзь (2), Колиниченко, Иванова (4), Магурская (9), Прокопец (7), Михайлюк, Галышич (4), Задорожная, Дымко (2), Гунько (4).
Поделиться