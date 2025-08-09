Женская сборная Украины проиграла в полуфинале Евро-2025 U17 и будет бороться за бронзу
Сине-желтые уступили Финляндии
около 1 часа назад
Фото: ФГУ
Женская сборная Украины по гандболу уступила Финляндии в полуфинале чемпионата Европы-2025 (U-17), дивизионе Championship.
В первом тайме Украина вела на 6 мячей (17:11), а в начале второго — на 8 (19:11). Однако соперницы смогли догнать и сравнять счет (27:27).
На последних минутах игры Финляндия забила решающий гол и выиграла — 32:31.
Лучшей игроком матча в сборной Украины (U-17) становится Юлия Бондарчук. Вратарь сделала 17 сейвов, отбила 37% бросков.
Украинки готовятся к матчу за третье место, который состоится 10 августа. Матч в прямом эфире покажет XSPORT. Начало в 17:45.
Отметим, что победа даст путевку в элитный дивизион чемпионата Европы-2027.
