Денис Седашов

Женская сборная Украины по гандболу уступила Финляндии в полуфинале чемпионата Европы-2025 (U-17), дивизионе Championship.

В первом тайме Украина вела на 6 мячей (17:11), а в начале второго — на 8 (19:11). Однако соперницы смогли догнать и сравнять счет (27:27).

На последних минутах игры Финляндия забила решающий гол и выиграла — 32:31.

Лучшей игроком матча в сборной Украины (U-17) становится Юлия Бондарчук. Вратарь сделала 17 сейвов, отбила 37% бросков.

Украинки готовятся к матчу за третье место, который состоится 10 августа. Матч в прямом эфире покажет XSPORT. Начало в 17:45.

Отметим, что победа даст путевку в элитный дивизион чемпионата Европы-2027.