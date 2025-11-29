640-я шайба Кросби принесла Питтсбургу победу, Миннесота прервала 10-матчевую победную серию Колорадо
Детройт уступил Тампе
около 18 часов назад
Фото: Getty Images
В НХЛ прошло 15 матчей регулярного чемпионата.
Миннесота благодаря победе в овертайме прервала 10-матчевую победную серию Колорадо, а 640-я шайба Сидни Кросби помогла Питтсбургу обыграть Коламбус.
НХЛ. Регулярный чемпионат
Детройт – Тампа-Бей 3:6
Бостон – Нью-Йорк Рейнджерс 2:6
Миннесота – Колорадо Б 3:2
Баффало – Нью-Джерси 0:5
Флорида – Калгари 3:5
Айлендерс – Филадельфия Б 3:4
Сент-Луис – Оттава 4:3
Вегас – Монреаль 1:4
Анахайм – Лос-Анджелес Б 5:4
Сан-Хосе – Ванкувер 3:2
Вашингтон – Торонто 4:2
Каролина – Виннипег 5:1
Коламбус – Питтсбург ОТ 3:4
Чикаго – Нэшвилл 3:4
Даллас – Юта 4:3
Поделиться