Флорида забросила 8 шайб Нэшвиллу, Юта устроила разгром Вегасу
Филадельфия всухую проиграла Тампе
около 3 часов назад
Тампа-Бей – Филадельфия / Фото - Yahoo
В НХЛ проходят очередные матчи регулярного чемпионата.
Вашингтон обыграл Коламбус (5:1), Флорида разгромила Нэшвилл (8:3), Рейнджерс одолели Сент-Луис (3:2) и другие матчи игрового дня.
НХЛ. Регулярный чемпионат
Нью-Джерси – Детройт 4:3 (3:1, 1:1, 0:1)
Рейнджерс – Сент-Луис 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)
Тампа-Бэй – Филадельфия 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Вашингтон – Коламбус 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)
Нэшвилл – Флорида 3:8 (2:4, 0:1, 1:3)
Лос-Анджелес – Оттава 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)
Юта – Вегас 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)