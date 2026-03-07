Анахайм сумел в безумном триллере победить Монреаль, Флорида разобралась с Детройтом
Колорадо в серии буллитов дожал Даллас
21 минуту назад
Детройт – Флорида / Фото - ESPN
В регулярном чемпионате НХЛ пройдут очередные матчи.
Флорида обыграла Детройт (3:1), Колорадо вырвал победу у Далласа (5:4 Б), Эдмонтон проиграл Каролине (3:6) и результаты других матчей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
Детройт – Флорида 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Даллас – Колорадо 4:5 (3:2, 1:1, 0:1, 0:0, по буллитам – 0:1)
Чикаго – Ванкувер 3:6 (2:3, 1:0, 0:3)
Эдмонтон – Каролина 3:6 (1:2, 1:1, 1:3)
Анахайм – Монреаль 6:5 (2:2, 1:0, 2:3, 0:0, по буллитам – 1:0)
Вегас – Миннесота 2:4 (0:0, 0:3, 2:1)
Сан-Хосе – Сент-Луис 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)