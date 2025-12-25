Благотворительный Фонд Бориса Колесникова при поддержке ХК Донбасс накануне праздников традиционно подарил детям Донетчины новогоднее настроение и сладости. В этом году сладкие подарки получили 15 000 школьников и воспитанников интернатов.

Волонтеры Фонда посетили Дружковскую, Покровскую, Славянскую, Краматорскую, Святогорскую, Ильиновскую и Константиновскую общины. Особое внимание уделили удалённым населенным пунктам возле линии фронта, где и сегодня живут семьи с детьми. Там забота и искренние эмоции имеют особую ценность.

Рождественские подарки также передали в гуманитарные хабы в Днепре, Кропивницком, Полтаве, Харькове, Ивано-Франковске и Киеве. Именно там сегодня получает поддержку детвора, которая из-за войны была вынуждена покинуть родные дома и искать безопасность в других регионах.

«Когда дети получают и открывают подарки, мы видим, как к ним возвращается ощущение обычного детства. Они не думают о переездах или потерях, а просто радуются празднику. И мы искренне благодарны благотворителям за это», – говорит Надежда Сидорчук, начальник отдела образования Иллиновского сельского совета, релокированного в Полтаву.

За годы реализации новогодней инициативы Фонд Бориса Колесникова совместно с ХК Донбасс передали сладкие наборы 635 000 детям, сохраняя эту традицию и наполняя новогодние праздники теплом и светом.