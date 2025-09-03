Александр Сукманский

3 сентября 2021 года Дворец спорта в Киеве был заполнен до отказа. Атмосфера праздника, ожидание великой истории – и она действительно произошла. В этот вечер Донбасс провел свой первый матч в Хоккейной Лиге Чемпионов, став первой и пока единственной украинской командой, которой удалось сыграть в этом турнире.

Дебютным соперником донетчан был датский клуб Рунгстед.

Игре предшествовала яркая церемония открытия, а стартовое вбрасывание выполнил обладатель Золотого мяча и ныне президент Украинской ассоциации футбола легендарный форвард Андрей Шевченко.

Андрей Шевченко на вбрасывании в матче ХЛЧ Донбасс - Рунгстед

Хозяева начали уверенно – открыли счет в большинстве и имели шансы далее, но вскоре Донбасс дважды пропустил в меньшинстве.

Но украинская команда не сдалась. 21-летний на тот момент Александр Пересунько подарил трибунам настоящую радость, сравняв счет и переведя игру в овертайм.

Дополнительное время победителя не выявило – судьбу встречи решали буллиты.

К сожалению, тогда фортуна улыбнулась гостям: Донбасс не реализовал ни одной попытки, а Рунгстед забросил две шайбы.

Тем не менее, с исторической точки зрения результат того вечера был второстепенным. Главное – это ощущение праздника, единства и гордости!

Тысячи болельщиков во Дворце спорта и у экранов стали свидетелями события, которое было вписано золотыми буквами в историю украинского хоккея.

А уже через два дня – 5 сентября 2021 года – Донбасс, победив французский Руан (2:1), одержал первую украинскую победу в ХЛЧ!