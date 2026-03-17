Чешский журналист Роберт Рампа опубликовал информацию о ситуации вокруг потенциального участия России в Кубке мира по хоккею 2028 года.

«По моей информации, НХЛ была информирована европейскими странами, что в нынешней ситуации, если россияне поедут на Кубок мира, то чехи, финны и шведы на Кубок мира не поедут», – написал Рампа.

Кубок мира по хоккею – это турнир под эгидой НХЛ, в котором участвуют 8 сборных. Ранее появлялась информация, что НХЛ рассматривает возможность допуска России к участию в Кубке мира-2028 при условии завершения войны в Украине.