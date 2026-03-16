Денис Седашов

Национальная хоккейная лига официально объявила локации, где пройдут матчи будущего Кубка мира. Турнир, который запланирован на февраль 2028 года, пройдет на ледовых аренах Северной Америки и Европы.

По информации пресс-службы НХЛ, матчи группового этапа примут два города. Европейская часть соревнований пройдет в Праге (Чехия) на известной O2 Arena, а североамериканская — в Калгари (Канада) на новом стадионе Scotia Place, который в настоящее время находится на стадии строительства.

Каждый из этих городов также примет по одному матчу раунда плей-офф.

Решающая стадия турнира пройдет исключительно в Канаде. Полуфиналы и финальная серия состоятся в Эдмонтоне на арене Rogers Place.

Стоит отметить, что полный список сборных, которые примут участие в престижном турнире, лига пока что не объявляла.

