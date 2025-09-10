НХЛ объяснила, почему Кубок мира-2028 проводится без IIHF
Организация планирует провести турнир самостоятельно
31 минуту назад
Фото: Getty Images
Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли рассказал, почему организация решила проводить Кубок мира-2028 без участия Международной федерации хоккея (IIHF).
Это не означает, что в будущем ситуация не изменится. Но на данный момент мы действуем, учитывая существующие отношения с европейским хоккеем. IIHF имеет контрактные обязательства с маркетинговым агентством InFront, и это создает определенные трудности для их участия. Поэтому сейчас мы организуем турнир самостоятельно.
НХЛ планирует провести Кубок мира-2028: восемь сборных и финал в Северной Америке.
Поделиться