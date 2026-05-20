Сергей Разумовский

На чемпионате мира-2026 по хоккею в элитном дивизионе завершились все матчи игрового дня среды, 20 мая. В четырех поединках были зафиксированы две разгромные победы, одна волевая победа и один матч, который завершился лишь в серии буллитов.

В группе А самую убедительную победу дня одержала Швейцария, которая не оставила шансов Австрии — 9:0. Швейцарцы активно начали встречу, забросив четыре шайбы уже в первом периоде, после чего продолжили наращивать преимущество. Во второй двадцатиминутке они добавили еще три гола, а в заключительном периоде оформили еще две шайбы, доведя матч до разгромного завершения.

Также в группе А сборная США в напряженном матче победила Германию. Основное время закончилось вничью. Судьба встречи решилась в серии буллитов, где сильнее оказались американцы.

После первого периода счет был 1:1, во второй части игры Германия вышла вперед, выиграв отрезок 2:1, однако в третьем периоде США сравняли счет после того, как проигрывали 2:3, а затем вырвали победу в послематчевой серии.

В группе B Чехия одержала волевую победу над Италией — 3:1. Первый период прошел без заброшенных шайб, а во втором итальянцы неожиданно открыли счет. Тем не менее, в заключительной двадцатиминутке чехи полностью перехватили инициативу, трижды поразили ворота соперника и оформили победу.

Еще один разгром в группе B оформила Швеция, которая уверенно победила Словению — 6:0. Шведы обеспечили себе комфортное преимущество уже по итогам двух периодов: две шайбы в первом и еще четыре во втором. В третьем периоде счет не изменился, но это не помешало Швеции спокойно довести игру до крупной победы.

Чемпионат мира-2026

Группа А

Австрия – Швейцария 0:9 (0:4, 0:3, 0:2)

США – Германия 4:3 (1:1, 1:2, 1:0, 2:1 – буллиты)

Группа B

Чехия – Италия 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)

Швеция – Словения 6:0 (2:0, 4:0, 0:0)