Сергей Разумовский

В финале Кубка Украины киевское Динамо во Львове не без нервов одержало победу над первой лигой Черниговом и завоевало трофей, однако матч запомнился не только игрой, но и событиями, начавшимися еще до стартового свистка.

Накануне УАФ приняла дисциплинарное решение в отношении главного тренера Чернигова Валерия Черного, отстранив его на четыре матча. Впоследствии выяснилось, что это наказание распространяется не только на поединки Первой лиги, но и на матчи Кубка Украины.

Непосредственно перед началом финала Черный покинул техническую зону. Сначала 43-летний специалист находился в отведенном для тренерского штаба и персонала месте, но перед стартовым свистком пообщался с четвертым арбитром Александром Афанасьевым и главным судьей встречи Александром Шандором. После этого разговора наставник Чернигова был вынужден покинуть техническую зону.

Покидая её, Черный даже аплодировал и ушел на трибуны, откуда впоследствии наблюдал за игрой с Арены Львов, а не с скамейки запасных. Таким образом, финал он провел уже в роли зрителя.

Что касается самого матча, то «тигры» довольно организованно выдержали начальный натиск киевлян, но впоследствии Динамо все же реализовало свое преимущество. Виталий Буяльский сначала забил гол, который был отменен из-за офсайда, но со второй попытки все же открыл счет.

В первом тайме киевляне имели шанс сделать игру значительно спокойнее еще до перерыва. Владимир Бражко попал в поперечину, а Николай Шапаренко и Шолас Онунда не использовали выгодные моменты, не переиграв вратаря Максима Татаренко. За это подопечные Игоря Костюка поплатились: Чернигов сравнял счет после подачи со штрафного, когда Романченко ударом головы переиграл Руслана Нещерета.

Более того, в конце тайма команда из Чернигова имела отличную возможность выйти вперед, но Денис Безбородько не смог реализовать выход один на один с вратарем на последних секундах первой половины игры. В том моменте могли зафиксировать офсайд, но мы об этом уже никогда не узнаем.

После перерыва преимущество бело-голубых стало более ощутимым. Буяльский оформил дубль и вернул киевлянам контроль над финалом. Впоследствии на поле вышел уроженец Чернигова Андрей Ярмоленко, который довольно быстро также отметился голом. После эффектной комбинации с Эдуардо Герреро вингер Динамо снял все вопросы по победителю матча.

Для Ярмоленко этот гол стал уже 22-м в Кубке Украины. По этому показателю он обошел Андрея Шевченко и сравнялся с Александром Панница. Впереди лишь Андрей Воробей (25) и Максим Шацких (24).

В итоге Динамо завоевало Кубок Украины и гарантировало себе место в Лиге Европы независимо от итоговой позиции в УПЛ. А Чернигов продолжит борьбу за сохранение места в Первой лиге. Их кубковая сказка завершилась, но путь в чемпионате еще продолжается.

Кубок Украины, четвертьфинал

Чернигов – Динамо 1:3

Голы: Романченко, 34 – Буяльский, 26, 53, Ярмоленко, 70

Чернигов: Татаренко, Галстян, Романченко, Шушко (Мироненко, 59), Зенченко, Бибик, Картушов, Пороходня (Койдан, 69), Сердюк (Дидок, 87), Шалфеев (Кулик, 69), Безбородько (Безгубченко, 59)

Виктория: Нещерет, Биловар (Захарченко, 85), Михавко, Вивчаренко, Караваев, Бражко, Шапаренко (Пихалёнок, 56), Буяльский (Михайленко, 73), Волошин, Огундана (Ярмоленко, 56), Пономаренко (Герреро, 56)

Предупреждения: Картушов, Галстян, Койдан