Даллас забросил 6 шайб Калгари, Сан-Хосе выиграл битву у Монреаля
Колорадо разгромил Анахайм
около 9 часов назад
Калгари – Даллас / Фото - NHL
В регулярном чемпионате НХЛ состоялись очередные матчи.
Вашингтон уступил Юте (2:3), Флорида проиграла Нью-Джерси (1:5), Миннесота победила Тампу (5:1), Колорадо обыграл Анахайм (5:1).
НХЛ. Регулярный чемпионат
Баффало – Вегас 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)
Бостон – Питтсбург 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)
Коламбус – Нэшвилл 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
Нью-Джерси – Флорида 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Вашингтон – Юта 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)
Виннипег – Чикаго 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)
Эдмонтон – Оттава 5:4 ОТ (2:2, 0:2, 2:0, 1:0)
Калгари – Даллас 1:6 (1:2, 0:4, 0:0)
Миннесота – Тампа-Бэй 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
Сан-Хосе – Монреаль 7:5 (1:1, 3:1, 3:3)
Анахайм – Колорадо 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)