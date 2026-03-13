Даллас забросил 7 шайб Эдмонтону, Калгари отстоял победу в матче с Нью-Джерси
Колорадо разгромил Сиэтл
25 минут назад
В НХЛ состоялись очередные матчи регулярного чемпионата.
Вашингтон вырвал победу у Баффало (2:1), Флорида обыграла Коламбус (2:1 ОТ), Тампа обыграла Детройт (4:1) и результаты других матчей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
Бостон – Сан-Хосе 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)
Баффало – Вашингтон 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Каролина – Сент-Луис 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
Флорида – Коламбус 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
Нью-Джерси – Калгари 4:5 (1:2, 1:2, 2:1)
Тампа-Бэй – Детройт 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Торонто – Анахайм 6:4 (1:2, 2:1, 3:1)
Даллас – Эдмонтон 7:2 (3:0, 2:2, 2:0)
Миннесота – Филадельфия 2:3 (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, по буллитам – 0:1)
Виннипег – Рейнджерс 3:6 (0:1, 2:1, 1:4)
Юта – Чикаго 2:3 (0:0, 1:0, 1:2, 0:1)
Сиэтл – Колорадо 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)
Ванкувер – Нэшвилл 4:3 (1:1, 0:2, 2:0, 0:0, по буллитам – 1:0)
Вегас – Питтсбург 6:2 (1:0, 2:2, 3:0)