Олег Гончар

Хоккейный клуб Киев Кэпиталз объявил о подписании 21-летнего украинского нападающего Данила Царьковского, который стал вторым новичком команды в летнее межсезонье 2025 года. Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

Царковский, уроженец Киева, начал карьеру в Эстонии, выступая за юношеские составы клуба Пантер.

Позже он играл за латвийскую Лиепаю Джуниорз, финский ХАКИ, литовскую Энергию Электренай и основную команду Пантер.

В сезоне 2024/2025 Данил защищал цвета словенского Целье в Альпенлиге, где набрал 35 очков (16+19) в 42 матчах, а также получил дебютный вызов в национальную сборную Украины.

Ранее Царьковский выступал за молодежную сборную Украины U-20.

Напомним, Киев Кэпиталз подписал украинского нападающего Гончаренко.

Также в Киев Кэпиталз назвали планы после присоединения к Балтийской лиге.