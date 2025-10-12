Эдмонтон победил Ванкувер, Рейнджерс разгромил Питтсбург, Каролина в овертайме обыграла Филадельфию
Тампа програла Нью-Джерси, Чикаго в серії буллитов уступил Монреалю
35 минут назад
НХЛ. Регулярный чемпионат
Виннипег – Лос-Анджелес – 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
Калгари – Сент-Луис – 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)
Бостон – Баффало – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Каролина – Филадельфия – 4:3 (0:1, 3:1, 0:1, 1:0)
Детройт – Торонто – 6:3 (0:2, 3:0, 3:1)
Флорида – Оттава – 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)
Айландерс – Вашингтон – 2:4 (0:2, 1:2, 1:0)
Питтсбург – Рейнджерс – 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)
Тампа-Бэй – Нью-Джерси – 3:5 (0:3, 2:0, 1:2)
Чикаго – Монреаль – 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)
Миннесота – Коламбус – 4:7 (0:1, 2:2, 2:4)
Нашвилл – Юта – 2:3 (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)
Колорадо – Даллас – 4:5 (0:1, 2:2, 2:1, 0:0, по буллитам – 0:1)
Сан-Хосе – Анахайм – 6:7 (2:2, 3:2, 1:2, 0:1)
Сиэтл – Вегас – 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
Эдмонтон – Ванкувер – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Поделиться