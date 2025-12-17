Эдмонтон с 1000 очком Драйзайтля обыграл Питтсбург, Коламбус в овертайме дожал Анахайм
Миннесота всухую разгромила Вашингтон
2 дня назад
Фото: Getty Images
17 декабря в НХЛ состоялось 10 матчей в рамках регулярного чемпионата.
Самая интересная встреча прошла между Эдмонтоном и Питтсбургом. За Ойлерс по четыре очка набрали Конор Макдэвид и Леон Драйзайтль. Отметим, что немец преодолел отметку в 1000 пунктов в лиге, став первым представителем своей страны, которому удалось это достигнуть.
НХЛ. Регулярный чемпионат
Бостон – Юта 4:1
Торонто – Чикаго 3:2
Монреаль – Филадельфия 1:4
Детройт – Нью-Йорк Айлендерс 3:2
Нью-Йорк Рейнджерс – Ванкувер 0:3
Коламбус – Анахайм ОТ 4:3
Питтсбург – Эдмонтон 4:6
Миннесота – Вашингтон 5:0
Сан-Хосе – Калгари 6:3
Сиэтл – Колорадо 3:5