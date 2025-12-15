Юта в овертайме дожала Питтсбург, Миннесота разгромила Бостон
Ванкувер минимально обыграл Нью-Джерси
около 2 часов назад
Миннесота – Бостон / Фото - NHL
В регулярном чемпионате НХЛ прошли очередные матчи.
Нью-Джерси уступил Ванкуверу (1:2), Питтсбург проиграл Юте (4:5 ОТ при 3:0 после двух периодов), Каролина обыграла Филадельфию (3:2 Б), Миннесота победила Бостон (6:2), Монреаль справился с Эдмонтоном (4:1).
НХЛ. Регулярный чемпионат
Нью-Джерси – Ванкувер 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
Питтсбург – Юта 4:5 ОТ (2:0, 1:0, 1:4, 0:1)
Каролина – Филадельфия 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, по буллитам – 1:0)
Миннесота – Бостон 6:2 (1:0, 2:0, 3:2)
Монреаль – Эдмонтон 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Сиэтл – Баффало 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)