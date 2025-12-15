Торонто — самый дорогой клуб НХЛ по версии Forbes
Команда третий год подряд становится первой
24 минуты назад
Фото: Getty Images
Торонто третий год подряд возглавил рейтинг самых дорогих клубов НХЛ по версии американского журнала Forbes.
В Forbes объясняют, что оценка клубов основывается на общей стоимости бизнеса — собственном капитале и чистом долге.
Топ-10 самых дорогих клубов НХЛ по версии Forbes:
Торонто — 4,4 млрд долларов
Нью-Йорк Рейнджерс — 4 млрд
Монреаль — 3,4 млрд
Эдмонтон — 3,2 млрд
Лос-Анджелес Кингз — 3,1 млрд
Бостон — 2,9 млрд
Чикаго — 2,8 млрд
Филадельфия — 2,7 млрд
Вашингтон Кэпиталз — 2,55 млрд
Детройт — 2,5 млрд
