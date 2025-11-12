Вице-комиссар НХЛ Билл Дейли признался, что ситуация «всё ещё вызывает озабоченность». Комиссар лиги Гэри Беттмэн добавил, что работы на аренах продолжаются, но их контролируют не в НХЛ, а в МОК и IIHF.

Лига получает заверения, что всё будет готово вовремя. Главная хоккейная площадка — Arena Santa Giulia — всё ещё строится.

После матчей NHL Global Series в Швеции представители лиги приедут в Милан, чтобы лично проверить ход работ.

Колорадо одолел Анахайм, Бостон победил Торонто, Даллас в овертайме дожал Оттаву.