В НХЛ не уверены, что арену в Милане построят к началу Олимпиады-2026
Представители лиги отправятся в Италию для проверки строительства
1 день назад
Национальная хоккейная лига (НХЛ) выразила озабоченность темпами строительства арены для хоккейного турнира зимних Олимпийских игр-2026, который примет Милан. Сообщает The Athletic.
Вице-комиссар НХЛ Билл Дейли признался, что ситуация «всё ещё вызывает озабоченность». Комиссар лиги Гэри Беттмэн добавил, что работы на аренах продолжаются, но их контролируют не в НХЛ, а в МОК и IIHF.
Лига получает заверения, что всё будет готово вовремя. Главная хоккейная площадка — Arena Santa Giulia — всё ещё строится.
После матчей NHL Global Series в Швеции представители лиги приедут в Милан, чтобы лично проверить ход работ.
