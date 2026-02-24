Олег Гончар

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф высказался о финале олимпийского турнира, в котором сборная США обыграла Канаду со счетом 2:1 в овертайме.

Тардиф назвал финал зрелищным и подчеркнул высокий уровень хоккея. По его словам, в таком формате овертайма результат мог сложиться по-разному, поэтому сложно однозначно оценить, кто больше заслуживал победы.

«Фантастический финал и турнир, отличный дух, и хорошо, что все это есть у лучших игроков мира. Трудно сказать, заслуживала ли сборная США победы. Это [формат] «три на три» [в овертайме], тут все могло быть» Люк Тардиф

Следующие зимние Олимпийские игры пройдут во Франции в 2030 году. Турнир планируют провести в регионах Овернь — Рона — Альпы и Прованс — Альпы — Лазурный берег с 1 по 17 февраля.