Олег Гончар

Президент США Дональд Трамп отреагировал на победу национальной сборной по хоккею в финале Олимпиады-2026, где американцы обыграли Канаду со счетом 2:1 в овертайме.

После завершения матча Трамп опубликовал поздравление, отметив выступление команды и подчеркнув важность завоеванного золота. Он назвал игру замечательной и поблагодарил хоккеистов за результат. Встреча с Канадой была напряженной: основное время завершилось вничью, а победную шайбу сборная США забросила в овертайме.

«Поздравляем нашу замечательную команду США по хоккею. ОНИ ВЫИГРАЛИ ЗОЛОТО. ВАУ!. КАКАЯ ИГРА!!!. МНОГО ПОБЕД!!!» Дональд Трамп

Главный тренер Майк Салливан сообщил, что сразу после финальной сирены игроки связались с президентом в раздевалке через видеозвонок. По его словам, Трамп обратился к команде, поздравил с победой и выразил гордость за выступление на турнире. Для США это золото стало одним из ключевых результатов зимних Игр.