Трамп поздравил сборную США с победой в хоккейном финале Олимпиады-2026
Президент пообщался с командой после драматической игры с Канадой
около 10 часов назад
Президент США Дональд Трамп отреагировал на победу национальной сборной по хоккею в финале Олимпиады-2026, где американцы обыграли Канаду со счетом 2:1 в овертайме.
После завершения матча Трамп опубликовал поздравление, отметив выступление команды и подчеркнув важность завоеванного золота. Он назвал игру замечательной и поблагодарил хоккеистов за результат. Встреча с Канадой была напряженной: основное время завершилось вничью, а победную шайбу сборная США забросила в овертайме.
«Поздравляем нашу замечательную команду США по хоккею. ОНИ ВЫИГРАЛИ ЗОЛОТО. ВАУ!.
КАКАЯ ИГРА!!!. МНОГО ПОБЕД!!!»
Главный тренер Майк Салливан сообщил, что сразу после финальной сирены игроки связались с президентом в раздевалке через видеозвонок. По его словам, Трамп обратился к команде, поздравил с победой и выразил гордость за выступление на турнире. Для США это золото стало одним из ключевых результатов зимних Игр.