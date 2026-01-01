Групповой раунд ЧМ U20 завершен. Швеция разгромила США, Канада справилась с Финляндией.
Латвийцы проиграли чехам
Канада U20 – Финляндия U20 / Фото - TSN
Завершился групповой раунд молодежного чемпионата мира-2026 по хоккею.
В заключительных матчах этого этапа Швейцария победила Словакию (3:2), Чехия – Латвию (4:2), США проиграли Швеции (3:6), Канада обыграла Финляндию (7:4).
МЧМ-2026 по хоккею
Группа А
Швейцария U20 – Словакия U20 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)
США U20 – Швеция U20 3:6 (0:1, 2:4, 1:1)
Группа B
Чехия U20 – Латвия U20 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)
Канада U20 – Финляндия U20 7:4 (3:3, 2:1, 2:0)
