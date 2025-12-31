Швейцария победила Германию на чемпионате мира по хоккею 2026 года.
Дублем в составе победителей отметился Кими Корблер
42 минуты назад
Сборная Швейцарии обыграла национальную команду Германии в матче молодежного чемпионата мира по хоккею 2026 года.
Дублем в составе победителей отметился Кими Корблер.
Молодежный ЧМ-2026. Группа А
Шайбы: 1:0 - Корблер (Маер, Блессинг), 11:42, 2:0 - Ребер (Муджли, Штайнер), 13:10, 3:0 - Корблер, 21:08, 4:0 - Джонсон (Сансоннес, Моттард), 26:10
Броски: 48 - 20
