МЧС-2026. Хет-трик Чренко принёс Словакии победу над Германией
Словаки завоевали первые три очка на турнире
около 1 часа назад
Сборная Словакии одержала уверенную победу над командой Германии в матче молодежного чемпионата мира по хоккею.
Главной звездой встречи стал Томаш Хренко, который оформил хет-трик, обеспечив своей команде первую победу на турнире.
Молодежный ЧМ-2026. Группа А
Словакия – Германия 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Шайбы: 1:0 – Хренко (Немец), 10:33, 2:0 – Хренко (Немец, Страка) - больше, 19:12, 3:0 – Хренко (Шврчек, Радиович) - больше, 32:23, 3:1 – Вильгофт (Левандовски), 51:09, 4:1 – Билушко - меньше, 59:07
Броски: 38 - 35
