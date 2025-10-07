Олег Шумейко

По итогам заседания членов Совета IIHF был внедрен новый формат проведения чемпионата мира в дивизионах от IA и ниже.

Начиная с сезона-2026/27 шесть команд будут распределены на 2 группы, где они будут играть матчи с соперниками из противоположного трио. Две лучшие команды квартета выйдут в полуфиналы и будут бороться за медали и повышение в классе, в то время как последние команды групп встретятся в 2-матчевом противостоянии за сохранение прописки в дивизионе.

Изменения не коснутся следующего розыгрыша ЧМ. В мае 2026 года сборная Украины в польском Сосновце сыграет на чемпионате мира-2026 в дивизионе IA в традиционном формате – по матчу с каждым из соперников в секстете. Помимо Украины и хозяев Польши, также сыграют Казахстан, Франция, Япония и Литва.