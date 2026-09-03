Сергей Разумовский

Капитан сборной Украины по хоккею Игорь Мережко дебютировал в Лиге чемпионов – самом престижном клубном турнире Европы. Первый матч украинского защитника в этом соревновании завершился убедительной победой его команды Пльзень над шведским Регле со счетом 4:0.

Пльзень вернулся к участию в Лиге чемпионов после шестилетнего перерыва. В последний раз чешский клуб выступал в этом турнире в сезоне 2019/20. В стартовом поединке нового розыгрыша команда Мережко встретилась с Регле, представляющим Швецию.

Первый период прошел без заброшенных шайб. Обе команды действовали осторожно и не спешили рисковать, поэтому к первому перерыву на табло сохранялся нулевой счет.

После перерыва Пльзень значительно добавил в атаке и быстро создал необходимый запас прочности. Во втором периоде чешская команда дважды поразила ворота соперника. Сначала шайбу забросил Алеш Чех, а затем преимущество хозяев удвоил Дэнни Катич.

В начале третьего периода Пльзень продолжил контролировать ход встречи. Чешские хоккеисты забили третью шайбу и фактически лишили Регле шансов на спасение матча.

Окончательный счет установил Игорь Мережко. На 50-й минуте украинец получил шайбу после комбинации с участием Михаила Теплы и Картера Робертсона. Мережко находился на правом фланге и точным броском отправил шайбу в ворота шведской команды – 4:0.

Таким образом, дебют украинского защитника в Лиге чемпионов оказался результативным. Мережко не только помог Пльзени одержать сухую победу, но и сам отметился заброшенной шайбой.

Лига чемпионов, первый тур

Пльзень (Чехия) – Регле (Швеция) 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Шайбы: Чех, 34, Катич, 35, Филип, 43, Мережко, 50

Следующий матч в еврокубке Пльзень проведет против польского клуба Тыхы. Поединок состоится в субботу, 5 сентября, начало запланировано на 17:30 по киевскому времени.

Напомним, пять клубов сыграют в новом сезоне регулярного чемпионата Украины по хоккею.