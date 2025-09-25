Киев Кэпиталз забросили 7 шайб и одержали третью победу в Балтийской лиге
Украинцы нанесли Панксу четвертое подряд поражение
1 день назад
Фото: Киев Кэпиталз
Киев Кэпиталз в четвертом туре Балтийской лиги обыграли Панкс 7:3. Киевляне одержали третью победу в четырех матчах, в то время как команда из Вильнюса пока не набрала ни одного очка.
Балтийская лига. Регулярный чемпионат
Киев Кэпиталз – Панкс 7:3
Шайбы:
1:0 – Ренарс Ципрус 2:26
2:0 – Александрс Новиковс 13:14
3:0 – Ренарс Ципрус 14:21
3:1 – Илья Жучковс 24:04
4:1 – Александрс Новиковс 31:11
5:1 – Сэм Ху 36:15
5:2 – Повилас Веренис 49:14
6:2 – Мартиньш Карсумс 56:19
7:2 – Эдуардс Хуго Янсонс 58:42
7:3 – Нолан Риган 59:05
27 сентября Киев Кэпиталз сыграют с Энергией Электренай.
