Кременчуг — обладатель Кубка Украины-2025
В финале горожане разгромили Сокол
около 17 часов назад
Фото: ФХУ
Кременчуг стал обладателем Кубка Украины-2025, разгромив в финале киевский Сокол.
В решающем матче дублем отметились Абаджан и Андрущенко, ещё по шайбе забросили Кривошапкин и Середницкий.
Действующие чемпионы страны за четыре матча турнира пропустили всего одну шайбу. Вратарь Эдуард Захарченко, признанный лучшим голкипером и MVP Кубка, провел финал на ноль.
Кубок Украины-2025. Финал
Кременчуг — Сокол 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)
Шайбы: 1:0 - Абаджан (Брага), 03:40, 2:0 - Кривошапкин (Лялька, меньш.), 25:06, 3:0 - Андрущенко (Панков, Целогородцев), 36:11, 4:0 - Абаджан (Матусевич, Брага, больш.), 50:13, 5:0 - Андрущенко (Лялька), 51:05, 6:0 - Середницкий (Кривенко, Лялька), 55:31
Для Кременчуга это второй Кубок Украины в истории.