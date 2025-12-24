Кременчуг одержал убедительную победу над Соколом в Рождественском матче
Дубль у матчі оформив Виталий Лялька
44 минуты назад
В рождественском матче чемпионата Украины Кременчуг одержал уверенную победу над Соколом.
Киевляне открыли счет уже на второй минуте первого периода — отличился Мазур.
Во втором игровом отрезке Андрющенко сравнял счет, а через полторы минуты Лялька вывел Кременчуг вперед.
В заключительном периоде хоккеисты Кременчуга довели дело до убедительной победы: Лялька оформил дубль, а Попережай забросил четвертую шайбу, установив окончательный счет 4:1.
Регулярный чемпионат Украины
Кременчуг — Сокол 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
Шайбы: 0:1 - Мазур (Тимченко, Чедак, больш.), 02:48, 1:1 - Лялька (Матусевич, Кривошапкин, больш.), 27:09, 2:1 - Андрющенко (Абаджян, Кривенко, больш.), 28:40, 3:1 - Лялька, 58:40, 4:1 - Попережай (Геворкян), 58:58
