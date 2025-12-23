Джошуа прокомментировал победу над Джейком Полом: «Могло быть и лучше»
Похоже, британца не впечатлила сила удара видеоблогера
около 5 часов назад
Фото: Getty Images
Бывший чемпион мира Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) после боя с видеоблогером и боксером Джейком Полом (12-2, 7 KO) в интервью Fight Hub TV Джошуа оценил собственное выступление:
Могло быть и лучше, но в итоге мы достигли своего.
На вопрос о силе Пола британский боксер ответил довольно буднично:
Все было в порядке.
