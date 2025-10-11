Кременчуг разгромил Крыжинку-Кэпиталз в регулярном чемпионате Украины
42 минуты назад
Фото: ХК Кременчуг
Кременчуг одержал разгромную победу над Крижинкой-Кепитлз в рамках регулярного чемпионата Украины по хоккею.
Дублем в составе победителей отметился Юрий Мироненко.
Регулярный чемпионат Украины по хоккею
Кременчуг – Крижа 6:1 (4:0, 0:1, 2:0)
Шайбы: 1:0 - Лялька (Середницкий, Мироненко), 07:38, 2:0 - Середницкий (Андрющенко), 09:38, 3:0 - Мироненко (Целогородцев), 14:13, 4:0 - Мироненко (Целогородцев), 16:21, 4:1 - Панченко (Черненко, Лесников, меньш.), 34:39, 5:1 - Кривошапкин (Матусевич, Небоян), 53:06, 6:1 - Дука (Геворкян, Безуглый)
Фарм-клуб Крижинка-Кепитлз будет представлять Киев Кепиталз в регулярном чемпионате Украины.
