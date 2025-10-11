УЕФА выбрал судейскую бригаду на матч Украина – Азербайджан
Поединок состоится в ближайший понедельник
30 минут назад
Главным судьей на матче третьего тура отбора на ЧМ-2026 между сборными Украины и Азербайджана будет Себастьян Гисхамер из Австрии.
На линиях ему будут помогать соотечественники Роланд Ридель и Сантино Шрейнер. Обязанности четвертого арбитра исполнит Вальтер Альтманн.
За работу системы VAR будут отвечать Мануэль Шуттенгрубер и Кристиан-Петру Чокирка, которые также являются австрийцами, сообщает пресс-служба УЕФА.
Отметим, что 13 октября сборная Украины примет Азербайджан в Кракове. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Напомним, что в предыдущих матчах отбора на ЧМ-2026 команда Реброва проиграла Франции (0:2), сыграла вничью с Азербайджаном (1:1) и победила Исландию (5:3).
