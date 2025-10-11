Павел Василенко

Главным судьей на матче третьего тура отбора на ЧМ-2026 между сборными Украины и Азербайджана будет Себастьян Гисхамер из Австрии.

На линиях ему будут помогать соотечественники Роланд Ридель и Сантино Шрейнер. Обязанности четвертого арбитра исполнит Вальтер Альтманн.

За работу системы VAR будут отвечать Мануэль Шуттенгрубер и Кристиан-Петру Чокирка, которые также являются австрийцами, сообщает пресс-служба УЕФА.

Отметим, что 13 октября сборная Украины примет Азербайджан в Кракове. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, что в предыдущих матчах отбора на ЧМ-2026 команда Реброва проиграла Франции (0:2), сыграла вничью с Азербайджаном (1:1) и победила Исландию (5:3).