Денис Седашов

Столичной команде Крижинка-Кэпиталз засчитано техническое поражение со счетом 0:1 в матче регулярного чемпионата Украины против одесского Шторма. Коллектив из Киева не явился на игру, которая должна была состояться 1 ноября.

В Федерации хоккея Украины отметили, что клуб официально не сообщил о причинах своего отсутствия и не предпринял никаких шагов для проведения поединка.

О дополнительных санкциях в отношении Крижинка-Кэпиталз будет объявлено отдельно.

Крижинка-Кэпиталз приостанавливает участие в регулярном чемпионате Украины.