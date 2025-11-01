Крижинка-Кэпиталз получила техническое поражение за неявку на матч регулярного чемпионата Украины.
Федерация хоккея Украины засчитала столичному клубу поражение
около 2 часов назад
Фото: Кріжинка-Кепіталз
Столичной команде Крижинка-Кэпиталз засчитано техническое поражение со счетом 0:1 в матче регулярного чемпионата Украины против одесского Шторма. Коллектив из Киева не явился на игру, которая должна была состояться 1 ноября.
В Федерации хоккея Украины отметили, что клуб официально не сообщил о причинах своего отсутствия и не предпринял никаких шагов для проведения поединка.
О дополнительных санкциях в отношении Крижинка-Кэпиталз будет объявлено отдельно.
Крижинка-Кэпиталз приостанавливает участие в регулярном чемпионате Украины.