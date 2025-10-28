Денис Седашов

Молодежная сборная Украины по хоккею начнет подготовку к чемпионату мира в дивизионе 1А с учебно-тренировочного сбора, который стартует 3 ноября в Тыхы (Польша).

На нем сине-желтые проведут два контрольных матча против команды Польши.

В тренировочный лагерь тренерский штаб пригласил 23 игроков — 3 вратаря, 8 защитников и 12 нападающих.

Вратари:

Назар Бойко (Киев Кэпиталс, Латвия)

Илья Бобров (Fehérvár Hockey Academy 19, Венгрия)

Федор Колповский (Кременчуг, Украина)

Резерв:

Михаил Набойченко (Stavanger Oilers U20, Норвегия)

Защитники:

Никита Бондарев (Dynamo Pardubice U20, Чехия)

Никита Боднар, Семен Стасюк (Poruba U20, Чехия)

Глеб Петров (Plzeň U20, Чехия)

Александр Влащинский, Артур Киреев (оба — Stavanger Oilers U20, Норвегия)

Михаил Коробкин (Jungadler Mannheim U20, Германия)

Ярослав Панасенко (Kometa Brno U20, Чехия)

Резерв:

Егор Остапенко (Atlantic Coast Academy 16U AAA National, США), Тимур Лапко (Крижинка-Кэпиталз, Украина), Богдан Трущенко (Шторм, Украина), Тимофей Материкин (Кременчуг, Украина)

Нападающие:

Алексей Евтехов (Dynamo Pardubice В, Чехия)

Никита Яловой (Slavia Praha U20, Чехия)

Даниил Шульга (Genève Future Hockey U21, Швейцария)

Артем Шарец (Avesta BK U20, Швеция)

Родион Койда, Иван Сафронов (Poruba U20, Чехия)

Вячеслав Андрущенко (Кременчуг, Украина)

Андрей Выставкин (Mountfield U20, Чехия)

Арсений Воротеляк (Jungadler Mannheim U20, Германия)

Мирослав Спаскин (Litvínov U20, Чехия)

Даниил Кураев, Матвей Шевцов (Stavanger Oilers U20, Норвегия)

Резерв

Андрей Смирных (Flemingsbergs Ik U18, Швеция), Даниил Скороход, Дмитрий Мосюк, Илья Щербак (все — Шторм, Украина), Архип Небоян (Кременчуг, Украина)

Тренерский штаб сборной Украины объявил состав на Европейский Кубок наций.