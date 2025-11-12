Денис Седашов

Хоккейный клуб Крижинка Кепіталз подтвердил, что продолжит выступления в чемпионате Украины. Решение приняли после переговоров с руководством Федерации хоккея Украины (ФХУ). Сообщает пресс-служба команды.

В клубе объяснили, что могли бы пойти на радикальный шаг и выйти из соревнований, но решили остаться, чтобы поддерживать развитие хоккея.

После переговоров достигли взаимопонимания по ключевым вопросам, в частности арбитражу, и обсудили перспективы для украинских игроков на международной арене.

Ранее сообщалось, что Крижинка-Кепіталз приостанавливает участие в регулярном чемпионате Украины.