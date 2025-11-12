Крижинка Кепиталз продолжит выступления в чемпионате Украины по хоккею.
Команда могла пойти на радикальный протест и покинуть чемпионат, но решила остаться
Хоккейный клуб Крижинка Кепіталз подтвердил, что продолжит выступления в чемпионате Украины. Решение приняли после переговоров с руководством Федерации хоккея Украины (ФХУ). Сообщает пресс-служба команды.
В клубе объяснили, что могли бы пойти на радикальный шаг и выйти из соревнований, но решили остаться, чтобы поддерживать развитие хоккея.
После переговоров достигли взаимопонимания по ключевым вопросам, в частности арбитражу, и обсудили перспективы для украинских игроков на международной арене.
Ранее сообщалось, что Крижинка-Кепіталз приостанавливает участие в регулярном чемпионате Украины.
