Олег Гончар

В выездном матче регулярного чемпионата НХЛ Питтсбург Пингвинз победил Калгари Флэймз со счетом 4:1.

Капитан Питтсбурга Сидни Кросби отдал результативную передачу, благодаря которой вышел на восьмое место в истории НХЛ по очкам на выезде в регулярных чемпионатах.

Теперь на счету 38-летнего форварда 785 очков (301+484) в выездных матчах. Он обошел Марио Лемьё, а выше него в этом списке находятся лишь Александр Овечкин (809, Вашингтон), Марсель Дионн (811), Рон Франсис (820), Стив Айзерман (857), Яромир Ягр (860), Марк Мессье (880) и Уэйн Гретцки (1298).

В текущем сезоне Кросби набрал 56 очков (26+30) в 49 матчах при показателе полезности +2.