Кросби вошёл в Топ-15 лучших бомбардиров в истории НХЛ
Однако, это не помогло Питтсбургу победить
около 21 часа назад
Сидни Кросби
Капитан Питтсбург Пингвинз Сидни Кросби в возрасте 38 лет забил в матче регулярного чемпионата НХЛ против Торонто Мейпл Ливз.
Этот гол стал 641-м в карьере канадца, что позволило обойти Дейва Андрейчука (640) и занять чистое 15-е место в историческом рейтинге НХЛ. На 14-м — Брендан Шэнахан (656), а рекорд принадлежит Александру Овечкину (908).
Питтсбург проиграл с разгромным счетом 2:7, несмотря на гол Кросби.
Следующий матч Пингвинз сыграют с Филадельфией Флайерз.