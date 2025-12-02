Олег Гончар

Капитан Питтсбург Пингвинз Сидни Кросби забил два гола в матче регулярного сезона НХЛ против Филадельфии (1:5), заняв 15-е место в истории лиги по голам.

В настоящее время у него 642 гола, и он обошел Дейва Андрейчука с 640.

Второй гол стал 300-м на выезде для Кросби — 14-е место в НХЛ, он обошел Джерома Игинлу (299). Рекорд — у Овечкина (463).

Кросби принял участие в 571-ом и 572-ом голах, которые вывели команду вперед, обойдя Марка Мессье и заняв 4-е место после Гретцки — 742, Ягра — 644, Фрэнсиса — 581.

Также Сидни стал 14-м игроком с 300+ выездными голами (10-м среди канадцев) и сравнялся с Горди Хоу (851 победа в одном клубе с плей-офф), заняв 6-е место.

В сезоне 2025/2026 гг. Кросби имеет 18 голов и 11 ассистов в 25 матчах. Рекорд для хоккеистов от 38 лет — 44 у Овечкина (2024/2025), Хоу (1968/1969).

Кросби забил 167-му вратарю (Владарж) — это 4-е место после Овечкина — 186, Ягра — 178, Марло — 177.

Также у него против Филадельфии — 60 голов в 92 матчах (29 дома — рекорд для выездного игрока).