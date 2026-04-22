Сергей Разумовский

В первом раунде плей-офф НХЛ продолжаются напряженные матчи, и сразу в нескольких сериях борьба лишь обостряется.

В противостоянии Тампа-Бэй и Монреаля счет в серии сравнялся. После поражения в овертайме в первой встрече Тампа-Бэй сумела ответить победой с таким же счетом — 3:2, также в дополнительное время. Таким образом, после двух матчей в серии зафиксирован ничейный результат 1:1.

Такой же счет теперь и в серии между Баффало и Бостоном. Медведи одержали победу со счетом 4:2 и восстановили равновесие в противостоянии. Героем матча стал Виктор Арвидссон, который оформил дубль. Еще одну яркую шайбу забросил Морган Гики, отличившись броском с центра площадки.

На Западе исторический успех отпраздновала Юта. Команда одержала первую в своей истории победу в плей-офф, обыграв Вегас со счетом 3:2. Решающую шайбу в конце встречи забросил Логан Кули. Благодаря этому успеху счет в серии также стал 1:1.

Еще один матч с овертаймом состоялся в противостоянии Колорадо и Лос-Анджелеса. Лавины смогли дожать соперника и победили со счетом 2:1. Эта победа позволила Колорадо повести в серии 2:0.

Плей-офф НХЛ. Первый раунд

Тампа-Бэй – Монреаль 3:2 (ОТ, 1:1 – серия)

Баффало – Бостон 2:4 (1:1 – серия)

Вегас – Юта 2:3 (1:1 – серия)

Колорадо – Лос-Анджелес 2:1 (ОТ, 2:0 – серия)