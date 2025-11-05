Олег Гончар

Звезда Эдмонтона Коннор Макдэвид оформил гол и ассист в матче с Далласом, достигнув 20 очков в сезоне — это седьмой такой старт в его карьере. Из действующих игроков семь сезонов подобное делал только Сидни Кросби.

Несмотря на усилия Макдэвида, Эдмонтон Ойлерз проиграл Даллас Старз со счетом 3:4 ПБ.

После основного времени в матче овертайм не выявил победителя, а в буллитной серии Робертсон и Джонстон забили, а вратарь ДеСмит отразил два броска.

Гол и ассист Макдэвида стали 20-м и 21-м очком в сезоне — 5+15 в 15 матчах. Коннор на данный момент — лидер лиги по ассистам (15).

Напоминаем, ранее Макдэвид приблизился к уровню Гретцки.