Олег Гончар

Канадский форвард "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид продолжает писать историю. В выездном поединке против "Сент-Луис Блюз" (2:3) капитан отдал две голевые передачи.

Сначала Макдэвид ассистировал Джеку Рословику, а потом — Эндрю Манджапане.

Коннор набрал 1100-е и 1101-е очко в НХЛ (364+737 в 726 матчах). Это сделало 28-летнего хоккеиста вторым игроком "Ойлерз", который достиг этой отметки — впереди только Уэйн Гретцки (1669).

Макдэвид достиг рубежа за 726 игр — это четвертый результат в истории лиги после Гретцки (464), Лемье (550) и Босси (725).

В сезоне 2025/2026 у Макдэвида 3 гола + 16 передач в 14 матчах. Он занимает третье место в лиге по количеству ассистов.