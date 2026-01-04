Олег Гончар

Филадельфия одержала уверенную победу над Эдмонтоном со счётом 5:2. Гости забили три шайбы уже в первом периоде (Барки, Санхайм, Бринк), Эдмонтон ответил бросками Макдэвида и Бушара, но в третьем периоде Силер и Типпетт окончательно решили исход.

Коннор Макдэвид забил одну шайбу и отдал передачу, продлив результативную серию до 15 матчей — шестая такая серия в его карьере. Больше в истории Ойлерз только у Уэйна Гретцки — 12 серий.

В сезоне Макдэвид сыграл 42 матча: 25 голов + 47 передач.

Напомним, ранее Макдэвид повторил рекорд Сидни Кросби.