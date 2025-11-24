Миннесота всухую обыграла Виннипег, Калгари разгромил Ванкувер.
Айландерс в серии буллитов победили Сиэтл
около 1 часа назад
Ванкувер – Калгари / Фото - Yahoo
В НХЛ состоялись очередные матчи регулярного чемпионата.
Баффало оказался сильнее Каролины (4:1), Миннесота победила Виннипег (3:0), Чикаго уступил Колорадо (0:1), Сан-Хосе обыграл Бостон (3:1).
НХЛ. Регулярный чемпионат
Баффало – Каролина 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Виннипег – Миннесота 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Айлендерс – Сиэтл 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, по буллитам – 2:1)
Чикаго – Колорадо 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Сан-Хосе – Бостон 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Ванкувер – Калгари 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)