Миннесота всухую разгромила Питтсбург, Баффало забросил 9 шайб Чикаго
Каролина отстояла победу против Виннипега
около 2 часов назад
Питтсбург – Миннесота / Фото - Yahoo
В НХЛ состоялись очередные матчи регулярного чемпионата.
В регулярном чемпионате НХЛ Питтсбург разгромлен Миннесотой (0:5), Баффало обыграл Чикаго (9:3), Виннипег уступил Каролине (3:4).
НХЛ. Регулярный чемпионат
Питтсбург – Миннесота 0:5 (0:3, 0:2, 0:0)
Баффало – Чикаго 9:3 (3:1, 3:1, 3:1)
Виннипег – Каролина 3:4 (2:1, 0:2, 1:1)
Лос-Анджелес – Бостон 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:1, по буллитам – 0:0)