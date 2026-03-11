Миннесота забросила Юте 5 безответных шайб, Каролина в серии буллитов дожала Питтсбург
Калгари потерпел разгром от Рейнджерс
В регулярном чемпионате НХЛ состоялись очередные матчи.
Колорадо проиграл Эдмонтону (3:4), Каролина в буллитах победила Питтсбург (5:4), Флорида оказалась сильнее Детройта (4:3), Тампа уступила Коламбусу (2:5).
НХЛ. Регулярный чемпионат
Бостон – Лос-Анджелес 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
Баффало – Сан-Хосе 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)
Каролина – Питтсбург 5:4 (1:1, 0:1, 3:2, 0:0, по буллитам – 2:1)
Флорида – Детройт 4:3 (1:0, 0:2, 3:1)
Монреаль – Торонто 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Рейнджерс – Калгари 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Тампа-Бэй – Коламбус 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)
Сент-Луис – Айлендерс 3:4 ОТ (1:0, 2:1, 0:2, 0:1)
Даллас – Вегас 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
Миннесота – Юта 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
Виннипег – Анахайм 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
Сиэтл – Нэшвилл 2:4 (2:0, 0:3, 0:1)
Колорадо – Эдмонтон 3:4 (2:2, 0:1, 1:1)