Монреаль забросил 7 шайб Колорадо, Детройт в буллитах уступил Вашингтону
Бостон справился с Филадельфией
НХЛ. Регулярный чемпионат
Баффало – Лос-Анджелес 4:1
Бостон – Филадельфия 6:3
Каролина – Юта 5:4
Монреаль – Колорадо 7:3
Нью-Джерси – Нэшвилл 3:2 ОТ
Питтсбург – Чикаго 6:2
Рейнджерс – Айлендерс 1:2
Тампа-Бей – Виннипег 4:1
Детройт – Вашингтон 3:4 Б
Миннесота – Калгари 4:1
Сент-Луис – Флорида 5:4
Эдмонт – Сан-Хосе 4:3 ОТ
Ванкувер – Анахайм 2:0
Вегас – Даллас 4:5 Б
Сиэтл – Торонто 5:2
