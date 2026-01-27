Рейнджерс в овертайме дожали Бостон, Айлендерс всухую разгромили Филадельфию
Эдмонтон забросил 7 шайб Анахайму
около 3 часов назад
Рейнджерс – Бостон / Фото - NHL
В НХЛ состоялись очередные матчи регулярного чемпионата сезона-25/26.
Тампа-Бей обыграла Юту (2:0), Рейнджерс победили Бостон (4:3 ОТ), Филадельфия уступила Айлендерс (0:4) и другие результаты матчей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бей – Юта 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Рейнджерс – Бостон 4:3 ОТ (2:1, 0:2, 1:0, 1:0)
Филадельфия – Айлендерс 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Эдмонтон – Анахайм 7:4 (1:1, 4:2, 2:1)