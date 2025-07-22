Денис Седашов

Национальная хоккейная лига (НХЛ), Ассоциация игроков НХЛ и итальянская футбольная Серия А заключили соглашение о партнерстве накануне зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

В рамках нового сотрудничества европейские звезды НХЛ будут тренироваться вместе с игроками и легендами итальянского футбола. 22 августа в Милане пройдет традиционный европейский медиатур НХЛ, приуроченный к Олимпиаде.

Уже 23 августа хоккеисты посетят тренировочные базы нескольких клубов Серии А и примут участие в спецмероприятиях, направленных на объединение фанатов обоих видов спорта. В этот же день они посетят матч открытия футбольного сезона Серии А между Миланом и Кремонезе, который состоится на легендарном стадионе Сан-Сиро.

В Киев Кэпиталз назвали планы после присоединения к Балтийской лиге.