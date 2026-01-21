Денис Седашов

В одесском дерби Одесщина не оставила шансов Шторму, одержав разгромную победу.

Счет в матче был открыт в конце первого периода — отличился Бабинец. Уже в начале второй 20-минутки преимущество Одесщины начало стремительно расти: Дуюн удвоил счет, после чего шайбы Мурина и Абдуллаева фактически сняли вопрос о победителе. Ещё до перерыва Кобильник реализовал момент в меньшинстве, доведя счет до 5:0.

В третьем периоде Одесщина забросила ещё две шайбы — Шевченко зажег на табло 6:0, а окончательную точку в встрече поставил Дуюн, оформив дубль.

Регулярный чемпионат Украины

Шторм — Одесщина 0:7 (0:1, 0:4, 0:2)

Шайбы: 0:1 - Бабинец, 18:32, 0:2 - Дуюн (Шевченко, Кобильник), 21:06, 0:3 - Мурин (Дуюн, Шевченко), 23:28, 0:4 - Абдуллаев (Росляков), 32:35, 0:5 - Кобильник (Бабинец, меньш.), 39:01, 0:6 - Шевченко (Дуюн), 46:28, 0:7 - Дуюн (Сеник), 53:57

